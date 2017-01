Kauza miliardových podvodů s mákem: Soud uložil 5 až 10 let vězení

Za obří podvody při fiktivních obchodech s mákem, ořechovou směsí, rozinkami či kmínem soud uložil Marcele Stavjaníkové, jejímu manželovi Josefu Stavjaníkovi a zemědělci Josefu Pospíšilovi tresty od pěti do deseti let vězení. Podle středečního nepravomocného rozsudku vznikla škoda téměř 1,9 miliardy korun, kterou by měli nahradit poškozeným investorům.