Družka ho načapala s jinou, tak ji pobodal. Dostal dvanáct let

Nejlepší obrana je útok, řekl si nejspíš šedesátiletý Josef Švancara, když jej jeho družka načapala v posteli s jinou ženou. Místo kajícnosti a omluv raději při hádce sáhl po noži a svou o dvanáct let mladší družku bodl do hrudníku. Napadená žena přežila jen díky rychlé lékařské pomoci. Za pokus o vraždu vyměřil brněnský krajský soud v úterý Švancarovi 12 let vězení.