Agresivního řidiče nyní vypátrali policisté z dálničního oddělení v Ivanovicích na Hané.

Událost se stala na 222. kilometru dálnice ve směru na Ostravu. Řidič opelu nejprve zprava podjel Ford Galaxy, najel před něj do levého pruhu a donutil ho zastavit. Pak do něj nacouval.

„Následně z místa odjel. Těžko říct, co ho vyprovokovalo k neadekvátní reakci, do protokolu odmítl vypovídat. Věc postoupili policisté do správního řízení,“ uvedl policejní mluvčí.

Za couvání na dálnici, způsobení dopravní nehody a další prohřešky hrozí pachateli kromě patřičného bodového ohodnocení i pokuta až 10 tisíc korun a zákaz řízení až na jeden rok.