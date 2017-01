Dieu podle obžaloby napadla během deseti měsíců roku 2015 tři malé holčičky, které jí rodiče svěřili ke hlídání. Podle obžaloby žena nejprve v únoru přesně nezjištěným způsobem udeřila rok a půl starou dívku zezadu do hlavy, čímž jí mimo jiné způsobila tříštivou a vpáčenou zlomeninu týlní kosti. Rodičům ale nic neřekla.

Když si pro dívku přijel otec, tak ji rovnou odvezl do nemocnice v Motole, protože měla v obličeji krevní podlitiny, teplotu a křeče. Dívka strávila v nemocnici přes dva měsíce, podle znalců je velmi pravděpodobné, že bude mít trvale porušené mozkové funkce. Obžalovaná si prý zranění nedokáže vysvětlit, neviděla, že by dívka spadla nebo se bouchla a sama jí prý nic neudělala.

Dieu Vu Thi u soudu

FOTO: Jan Handrejch, Právo

K druhému napadení došlo podle obžaloby v listopadu, kdy měla obžalovaná zlomit ruku ani ne osmiměsíční holčičce. Opět o zranění dítěte nijak neinformovala rodiče, ti si ho všimli až doma a dívenku odvezli do Nemocnice Na Bulovce.

Nejtragičtější následek mělo třetí žalované napadení, kdy měla podle spisu mladá Vietnamka kopnout nebo silně udeřit pěstí dvaadvacetiměsíční holčičku do břicha tak, že jí vážně poranila střeva. Ani v tomto případě rodičům nic neřekla, až když doma holčička silně zvracela, odvezli ji do vinohradské nemocnice, kde dívenka po třech hodinách na Štědrý den zemřela. Podle lékařů by jí život zachránila včasná operace břišní dutiny. Podle obžalované byla smrt holčičky nehoda.

Odmítla tlumočnici



Dieu při začátku hlavního líčení odmítla vypovídat kvůli údajnému předchozímu konfliktu s přidělenou překladatelkou. Podle Dieu tlumočnice - rovněž původem z Vietnamu - nehovoří správně vietnamsky a také ji prý slovně napadla. „Nemyslím si to, byly hodně posilněné emoce. Neměla asi ze mě dobrý pocit,“ snažila se nedůvěru obžalované pochopit tlumočnice.

„Nerozumíme si, pro mě je to velký případ. Je to můj osud,“ trvala nicméně na změně tlumočnice obžalovaná.

Soud tedy ve středu přistoupil pouze k přečtení obžaloby a vyjádření Dieu k její osobě. Dieu uvedla, že se do České republiky přistěhovala v roce 2001 a začala zde studovat střední školu. Později měla dítě a šla na mateřskou dovolenou. „V ČR mám úplné zázemí, mám tu rodinu, synovi je pět let,“ uvedla Dieu.

Chtějí milióny



K mateřské si Dieu přivydělávala hlídáním dětí zejména u svých krajanů, kteří byli časově vytíženi. Podle svých slov si tak měsíčně přišla zhruba na patnáct až dvacet tisíc korun.

Hlavní líčení bude pokračovat poslední lednový týden, kdy by mělo dojít jednak na výslech obžalované již s novým tlumočníkem, tak i na výslech svědků.

Rodiny poškozených spolu s pojišťovnou a nemocnicí požadují po obžalované v případě prokázání viny náhradu majetkové i nemajetkové škody v souhrnné výši asi 16,6 miliónu korun.