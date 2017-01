Žena si vyšla se svými dvěma psy do Modřanské rokle ve čtvrtek po poledni, když potkala neznámého muže. Ten ji nejprve nadával a následně vyhrožoval, že zabije psy a ji.

„Nelíbilo se mu, že psi jsou bez vodítka. Atak posléze přešel do fyzické roviny, pachatel vytáhl nůž, na ženu zaútočil a bodl ji do předloktí. Zraněná žena pak odešla domů, kde si zavolala záchrannou službu, která ji odvezla do nemocnice,“ řekl v sobotu mluvčí policie Jan Daněk.

Muži zákona ihned rozjeli pátrací akci a na pomoc dorazili kvůli členitému terénu také policisté na koních. Těm se podařilo dopadnout útočníka během několika desítek minut a našli u něj také 35 centimetrů dlouhý nůž.

Pachatel se k činu přiznal a kriminalisté ho obvinili z trestného činu těžké ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví, za což v případě odsouzení hrozí až deset let odnětí svobody. Žádají pro něj také vazbu.