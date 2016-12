Muž čile přes Facebook a Skype s dívkami komunikoval v letech 2014 a 2015. Zprávy, které jim posílal, jako by vypadly z tvrdého porna. Kromě obscénností po dívkách neodbytně požadoval jejich nahé fotografie, několika také zaslal fotky svého přirození. A navíc jim navrhoval, aby se s ním sešly, přestože dobře věděl, kolik je jim let. V komunikaci navíc nepřestal ani poté, co jej kriminalisté začali vyšetřovat.

Podle soudce Petra Schlagmanna nebylo o trestné činnosti pochyb. „I když věděl, že jsou teprve na základní škole, nebo mu přesně řekly svůj věk, není pochyb o tom, k čemu směřovalo jeho jednání. Nedal se odradit, ani když ho vyzývaly, aby se s nimi dál takto nebavil. S jednou dívkou se dokonce sešel na pouti a dával jí nějaké perníkové srdce,“ konstatoval soudce.

Jednalo se prý o frajeřinu



Obhajoba muže, který kvůli svému intelektovému deficitu není svéprávný, tvrdila, že se jednalo jen o frajeřinu. „Dokázal si obstarat porno, ovládal počítač, navazoval komunikaci. Není to osoba, která by nebyla schopná myšlení. Podle znalců trpí psychosexuálním infantilismem, nerozlišuje věkové kategorie ne proto, že by toho nebyl schopen, ale protože na něj působí podobně čtrnáctileté dívky i dospělé ženy. Hlavně aby měly aspoň trochu ženské tvary,“ vysvětlil trest soudce.

Přestože státní zástupce chtěl pro muže vězení, soudce se nakonec rozhodl pro podmíněný trest. „Není to sexuální deviant, navíc byl pět měsíců ve vazbě. Už to ho varovalo a mělo na něj výchovný efekt. Bude efektivnější, pokud bude pod dohledem úřadů i lékařů,“ dodal Schlagmann.