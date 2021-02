Vakcína zdravotní sestru ze středních Čech hned neochránila před nákazou

Od jara byla zdravotní sestra prakticky denně vystavena riziku nákazy. Na podzim nastoupila na covidové oddělení, ale i tam se dokázala nákaze virem vyhnout. Aspoň si to myslela.

Když dostala na začátku roku první dávku vakcíny, vypadalo to, že nad pandemií vyhrála. Hned druhý den po očkování však dostala rýmu.

„Tomu jsem nepřikládala váhu, rýmu mám v tomto období běžně. Jenže začalo být zle i mému partnerovi a pak zjistil, že se nakazil covidem. Když jsem čtvrtý den po vakcinaci ztratila chuť a čich, test následující den jen potvrdil, co už jsem věděla,“ popsala Právu okolnosti nákazy zdravotnice.

„Ale pravděpodobně mě partner nakazil těsně předtím, než jsem dostala vakcínu. Kupodivu on se s tím vyrovnal v podstatě lépe než já, přestože měl o něco vyšší teplotu. Já jsem dva týdny měla teploty lehce přes 37 stupňů, ale trpěla jsem silnými bolestmi hlavy, ta se mi často točila, bolelo mě celé tělo, hodně ruce a nohy,“ popsala průběh onemocnění Martina. „Teď už jsem druhý týden v práci, ale stále u mě přetrvává silná únava. Bolí mě ruce i nohy a jsem schopna spát i dvanáct hodin v kuse,“ dodala zdravotní sestra.

Mezi nemocničním personálem v tomto zařízení není jediným případem. „Vím, že se po očkování nakazila ještě jedna kolegyně. Ani u ní to nebylo bezpříznakové, ale zvládla onemocnění doma, nebyla hospitalizovaná,“ doplnila zdravotní sestřička s tím, že obě si budou muset počkat na druhou dávku očkování 90 dní po uschopnění:

„Tak nám to sdělilo vedení nemocnice. Domnívám se, že ty tři měsíce představují období, kdy jsme bezpečně chráněny protilátkami po prodělání onemocnění.“ Zda nákazu po první dávce vakcíny měla na svědomí právě britská varianta viru, české zdravotní sestry nevědí. „Nikdo v našich vzorcích nic nezkoumal, tedy nevím, jakou mutaci tohoto typu koronaviru jsem prodělala,“ řekla redakci Práva paní Martina.

„Také u nás ve Fakultní nemocnici u sv. Anny (FNUSA) v Brně se stalo, že několik zdravotníků onemocnělo i přes aplikaci první dávky vakcíny. Nepovažuji to však za nic nelogického. Podle dostupných informací je ochrana po první dávce zhruba padesát procent. To je jedna věc. Druhá je, že ani padesátiprocentní ochranu nezískáte okamžitě po vpichu vakcíny. Může trvat i dva týdny, než začne organismus chránit. A je tady samozřejmě i možnost, že člověk, který přijde na první dávku, je už po kontaktu s pozitivním bez příznaků a projeví se to později,“ řekl Právu Jindřich Olšovský, náměstek pro léčebně preventivní péči FNUSA.