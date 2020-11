Vakcína od Moderny má ještě lepší účinnost než přípravek od Pfizeru

Do třetí fáze klinických testů se v USA zapojilo na 30 000 dobrovolníků. Polovina jich dostala vyvíjenou očkovací látku, polovina placebo. Covidem-19 se nakazilo 95 testovaných, ovšem jen pět z nich dostalo novou vakcínu, zbytek dostal placebo. Vážný průběh mělo jedenáct účastníků klinických testů, ovšem žádný z těch, kteří dostali vakcínu.

„Celková účinnost byla pozoruhodná. Je to velký den,“ řekl BBC hlavní zdravotní šéf v Moderně Tal Zaks. Jasné však zatím není, jak dlouho bude vakcína chránit očkované, i když Zaks řekl, že to „nevypadá, že by ztrácela účinnost“.