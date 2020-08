V Cambridgi vyvíjejí vakcínu proti více koronavirům

Po oxfordské univerzitě se do vývoje vakcíny proti koronaviru zapojila i univerzita v Cambridgi. Klinické zkoušky zahájí na podzim poté, co získala 1,9 milionu liber (38 milionů korun) od britské vlády. Škola to oznámila ve středu časně ráno s tím, že vyvíjená vakcína by měla být účinná proti více koronavirům.