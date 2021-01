Švédsko prodlužuje opatření. Středoškoláky ale pustí do lavic i na hřiště

V severské zemi se systém výuky v době pandemie pozměnil, ale zdaleka ne tak razantně jako ve většině Evropy. Středoškoláci chodili do tříd až do prosince, kdy vláda v balíčku koronavirových opatření zavedla povinnou distanční výuku. Platnost nařízení měla skončit tuto neděli.

Nyní se budou moci žáci částečně do školy vrátit. Ve třídách ale musí být menší počet studentů, proto půjde o kombinaci prezenční a dálkové výuky.

Úplné otevření středních škol na pořadu dne zatím není. „Návrat do lavic by se měl uskutečnit ve chvíli, kdy se nám podaří zpomalit či zastavit šíření koronaviru. Ty signály jsou ale zatím takové, že se nám to nedaří,“ uvedl šéf Národní vzdělávací agentury Peter Fredriksson.