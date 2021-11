Srovnání: Pacientů s covidem je v nemocnicích proti loňsku jen čtvrtina

Za důležitější však označuje stav v nemocnicích. Předpokládá, že tam mohou počty pacientů s covidem narůst ke třem tisícům, na JIP se mohou zdvojnásobit. To jsou čísla, která by měly české nemocnice zvládnout.

„Vidíme nárůsty u dospělé populace 30 až 50 let a je to většinově u neočkovaných, kde to může být zkresleno tím, že očkovaní se testují méně často než neočkovaní,“ uvedl Dušek. Nově jsou nárůsty i v kategorii u lidí starších 65 let.