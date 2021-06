Singapur změní covidovou strategii: Zruší omezení a přestane počítat nové případy

S návrhem tohoto plánu přišli tři singapurští ministři a členové pracovní skupiny pro boj s nemocí covid-19. Země by tak zrušila veškeré karantény, obnovila možnost shromažďování ve větším počtu lidí a zkrátka vrátila život k normálu.

Klíčovým prvkem pro tento přístup je vysoká proočkovanost. Singapur má aktuálně naočkované téměř dvě třetiny dospělé populace alespoň jednou dávkou. Do 9. srpna by chtěl mít dvě třetiny plně naočkované. „Vakcíny jsou vysoce efektivní a snižují riziko infekce i přenosu,“ vysvětlují ministři.

S navyšující se proočkovaností chce proto Singapur snižovat monitorování denních případů covidu-19. Nově by zaznamenával pouze vážnější případy vyžadující hospitalizaci. Podobně už v zemi funguje například sledování případů chřipky.

Návrh ministrů počítá také s nakažlivějšími variantami, které se aktuálně ve světě šíří. Občané by mohli později dostat třetí dávku vakcíny a Singapur by také odstartoval víceletý vakcinační program.

Testování a trasování by zrušeno nebylo. Spíše než formou kontrolních testů by ale probíhalo před velkými společenskými událostmi či při cestách ze zahraničí domů. Zároveň by země přešla z PCR testů (dlouhé čekání na výsledek) k rychlejším metodám (například foukací testy).