Se slabším omikronem nemusí být antigenní samotesty spolehlivé

„Večer už děti měly horečku, ale pořád jsme kvůli negativním testům věřili, že je to jen nějaká obyčejná viróza. Po víkendu jsme se ale raději šli otestovat PCR testy, které ukázaly, že s výjimkou manžela, který měl jako jediný deltu, jsme všichni pozitivní na omikron,“ dodala Martina.

To, že by člověk měl dát primárně na to, jak se cítí, než vyrazí kamkoliv ven, ukazuje i další případ.