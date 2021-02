Scheisse. Německý ministr sepsul Evropskou komisi i dodávky vakcín

Nezávisle na sobě několika deníkům potvrdili různí ministři, že Scholz zuřil. „Evropská komise objednala vakcín příliš málo a příliš pozdě. Je to na h...,“ nebral si servítky. Osobně nemá prý náladu na to, „tuhle sr... znovu opakovat během vakcinační kampaně v Německu“.

Zpočátku sice jméno šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové nepadlo, ale nakonec se ministr financí nevyhnul tomu, aby ji jmenoval a obvinil z debaklu kolem jednání o vakcínách. „To, co se děje v Bruselu, to je svinčík Evropské komise, a zejména von der Leyenové,“ prohlásil. Scholze vytáčí i chování komise, která popírá problémy, mlží a odmítá odpovědnost bez ohledu na to, jaké škody budou způsobeny.