Registrace startuje. Senioři mohou využít i linku 1221 či lékaře

Testování seniorů starších 80 let začne od pátku 15. ledna. Jednou z možností, jak se o vakcínu přihlásit je web crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz. Pořadí bude určovat rychlost přihlášení.

Zájemce o očkování nejprve na webu při vstupu do formuláře zadá telefonní číslo, na které mu přijde PIN kód pro potvrzení, což je bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přihlašování ze strany robotických počítačových programů. Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a údaje o své zdravotní pojišťovně. Vybere si také preferované místo, kde se chce nechat očkovat.

Jsou na řadě: Lidé nad 80 let se od pátku mohou hlásit na očkování. Jak na to?

Jsou na řadě: Lidé nad 80 let se od pátku mohou hlásit na očkování. Jak na to? Domácí

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek jednal podle informací Novinek také s prezidentem České lékárnické komory Alešem Krebsem o tom, aby se mohli zájemci registrovat v jakékoli lékárně. „Lékárník by s ním prošel rezervaci na webu,” nastínil dříve Blatný.

Zaregistrovaný bude pak na čekacím seznamu a když se pro něj místo uvolní, bude mu zarezervováno. Volná místa budou do systému zadávat přímo centra s tím, kolik dostanou vakcín. „Dopředu vždy týden bude vidět, kolik je volných míst,” řekl Blatný.

Pro seniory, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do vakcinačního centra, protože jsou například nepohybliví, budou připraveny speciální mobilní týmy. Jeden z těch týmu je například v Brně, jiné se budou ještě zřizovat.

„Počítá se s tím, že lidé, kteří se nemohou pohybovat, budou očkováni ve svých domovech, nebo budou převezeni na místo, co je nejblíže. Těch lidí je omezené množství, v žádném případě na ně nebude zapomenuto a svou vakcínu dostanou,” sdělil Novinkám ministr.

Je to špatně. Očkování kritizuje i Babiš, vlastní pochybení odmítá

Je to špatně. Očkování kritizuje i Babiš, vlastní pochybení odmítá Koronavirus

Lidí v kategorii 80 let a více je v České republice pak přibližně 400 tisíc, podle Blatného by měli být proočkováni do února.