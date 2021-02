První vakcína AstraZeneca dorazí zítra, očkování začne od pondělí

Očkování by se mělo v příštích dnech rozšířit díky dodávkám od britsko-švédské firmy AstraZeneca. Prvních zhruba 20 tisíc dávek dorazí do Česka už zítra. Podle předběžných odhadů by se mohlo touto vakcínou, v pořadí už třetí schválenou, začít očkovat v pondělí.