Při návratu z Řecka budou od pondělí nutné testy na koronavirus

Naopak Lotyšsko se po týdnu vrátí do oranžového pásma se střední mírou rizika, kdy musí při cestování do ČR předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci.

Do oranžové se přesunou i některé oblasti jako španělské Kanárské ostrovy či portugalské Azory a Madeira.

Zelené jsou v semaforu země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibylo na 100 tisíc obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní byla méně než čtyři procenta testů. Z evropských zemí se to týká jen Vatikánu.

Při cestování do ČR z těchto zemí musí předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci, ne však pendleři. Od pondělí budou do této skupiny řazeny Estonsko, Finsko, Norsko, Island, Dánsko, Lotyšsko a Irsko, Kanárské ostrovy, Azory a Madeira.

U „červených“ států platí povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy musejí mít i cizinci přijíždějící do ČR. Nutné je též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku mají pendleři nebo žáci a studenti při pravidelné cestě do určité země.