Praktiky zahlcuje papírování kolem covidu

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden řekl, že se nyní počítá s postupným uzavíráním velkokapacitních očkovacích center, která by se mohla na podzim případně znovu otevřít, a s přesouváním očkování proti covidu do ordinací praktiků.

„To samozřejmě možné je, ale čekali bychom od státu informaci, jak bude vakcinace probíhat, koho a kolika dávkami budeme očkovat, a pokud to má být sezonní věc, tak kolik máme na proočkování této skupiny času. Podle toho můžeme říct, zda na to máme kapacitu a jestli to půjde zrealizovat,“ namítl v úterý předseda sdružení praktiků Petr Šonka.