Pozvánka pojišťoven řadě neočkovaných nedorazila

Poslední statistiky ukazují, že bez registrace zůstává zhruba 400 tisíc seniorů nad 60 let. Na ně se zaměřila největší česká pojišťovna. „VZP rozeslala svým klientům ve věkové kategorii nad 60 let 509 tisíc zvacích dopisů na očkování proti covidu, jejichž znění bylo jednotné,“ sdělila Právu mluvčí VZP Viktorie Plívová.

V dopise seniorům radí, jak se mají k vakcinaci přihlásit a kde jim s tím pomohou. Třeba na lince 1221. Podobně se na starší 65 let a neočkované zaměřila Revírní bratrská pojišťovna.

Nových případů je nejvíce od začátku června, podobné to bylo loni

Nových případů je nejvíce od začátku června, podobné to bylo loni Domácí

Na žádost ministra začala v polovině srpna s rozesíláním i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Dopis adresovala všem nad 18 let, u kterých neeviduje ani první dávku. „Předpokládáme, že rozešleme více než 380 tisíc dopisů, přičemž Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR má přes 1,3 milionu klientů,“ přiblížila PR specialistka pojišťovny Jitka Mravinacová. S osvětou kolem očkování ale pojišťovna začala podobně jako jiné už v lednu.

Některé pojišťovny se do letní kampaně nezapojily. „Česká průmyslová zdravotní pojišťovna dosud takový dopis svým klientům nerozesílala,“ poznamenala mluvčí Elenka Mazurová.

Náklady spojené s dopisy jdou do milionů. „Je to dobrá investice. Bylo potvrzeno, že prostředky investované do takových preventivních kampaní se mnohonásobně vrátí v podobě ušetřených nákladů na léčbu,“ uvedl za Vojenskou zdravotní pojišťovnu mluvčí Jan Mates.