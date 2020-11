Pohyb venku během pandemie. Shromažďování, cestování

Většinu oblastí běžného života reguluje vládní protiepidemický systém (PES). Podle vypočítaného indexu rizika jsou zaváděna opatření, systém je dělí podle závažnosti do pěti stupňů.

Při vyhlášení opatření 4. stupně platí zákaz vycházení od 23:00 do 4:59. Výjimky platí pro práci, cesty do zaměstnání a zpět, neodkladné cesty, služby pro obyvatele, venčení psů do 500 metrů od bydliště a účast na akcích v důležitém státním zájmu nebo významných sportovních utkáních. Opatření 5. stupně zahajují zákaz vycházení již ve 21:00.