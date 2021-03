Podle 40 procent mladých učitelů je covid bublina a očkování nebezpečné

„Nadprůměrně se to týká zvláště mladých učitelů ve věku do 34 let. Téměř čtyřicet procent z nich považuje epidemii koronaviru za nafouknutou mediální bublinu, covid-19 označují za běžné virové onemocnění podobné chřipce, myslí si, že pravidelné nošení roušek má negativní zdravotní důsledky, a nechtějí se nechat očkovat, protože to je nebezpečné,” shrnul Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách (JSNS) Karel Strachota, který se na šetření podílel.