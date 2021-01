ON-LINE: Belgie zavírá své hranice

04:42 - Belgie se od středy uzavírá. Její hracie bude možné překročit jen v nutných případech. Na rekreaci do zahraničí nikdo nevyjede až do začátku března, oznámil premiér Alexander De Croo. Do země nebo ze země se lidé dostanou jen ze zdravotních, pracovních či rodinných důvodů, výjimka platí i pro pendlery.