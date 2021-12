Očkování malých dětí vázne. Není zájem

Očkování dětí od 5 do 11 let se rozbíhá jen zvolna. I když se očkování na některých místech podařilo zorganizovat už ve středu, hlavně v nemocnicích, u pediatrů to zatím vázne. Důvodem je zatím malý zájem rodičů. Dětští lékaři předpokládají, že se to změní po Novém roce.