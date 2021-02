Očkovací pasy budou hotové do léta, tvrdí lídři Evropské unie

Na společné organizované řešení tlačí zejména jihoevropské národy, které přes léto značně spoléhají na cestovní ruch. Jde například o Řecko, které plánuje otevření hranic na květen. Podle serveru Daily Mail chtějí mít úřady do té doby funkční plán, jenž umožní vstup lidem, kteří už obdrželi obě dávky vakcíny.

Řecký ministr pro cestovní ruch Charis Theocharis podle agentury Reuters ve čtvrtek uvedl, že je země připravena v létě přivítat všechny britské turisty, nehledě na to, zda už byli očkováni, či nikoli - ti naočkovaní by to ale měli mít jednodušší.