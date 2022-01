Nemocnice: Nakažení by neměli ošetřovat

„Ohledně pracovní karantény je podstatné, jak bude toto nařízení formulováno. Nedovedu si moc představit, že by lékaři, kteří jsou pozitivní na základě antigenního testu, ošetřovali pacienty. Musel by to být opravdu výjimečně vážný stav a trochu to připomíná válečnou medicínu,“ tvrdí Roithová.