Někteří ředitelé by prázdniny prodloužili, jiní ne

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek řekl, že resort školství vyhlášení delších vánočních prázdnin zvažuje. Rozhodne se v pondělí podle aktuálních dat o epidemii.

Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka se situace ve školách liší. „Tam, kde nemají problém s covidem, jim budou dva dny chybět. Někteří učitelé říkají, že jim chybějí známky, že by chtěli psát výjimečně ještě před Vánoci písemky,“ popsal Právu Dobšík. Připustil však, že pokud volno doporučí epidemiologové, ředitelé pro to budou mít pochopení.

Také podle šéfa Asociace ředitelů ZŠ Michala Černého nejsou ale ředitelé s nápadem spokojení. „Z rychlého průzkumu jsem zjistil, že naprostá většina ředitelů by byla proti předčasnému uzavření škol. Z pedagogického hlediska máme pocit, že už jsme přišli o hodně dní výuky. Ale pokud zdravotníci řeknou, že je důležité, aby se školy uzavřely, tak se uzpůsobíme,“ uvedl v ČT.

Dobšíkova zástupkyně Markéta Seidlová se přiklání spíš k zavření. „Je pravda, že jsou kolegové, kteří chtějí nahonit známky, ale on už je předvánoční čas a děti myslí na něco úplně jiného než na učení. A další argument, proč to není až tak nesmyslný návrh, je, že na SŠ a druhém stupni děti rotují, takže na ty dva dny by byla polovička z nich na distanční výuce, což by komplikovalo rozvrhy hodin,“ řekla Seidlová.

Podle ní už řada ředitelů počítá s vyhlášením ředitelského volna. Za celý školní rok mohou takto vyhlásit dohromady pět dní volna, ale mnozí už je kvůli covidu vyčerpali.

Připomněla, že studenti internátních škol by ocenili, kdyby nemuseli na dva dny jezdit na internáty. „A také už jsem slyšela z některých škol, že tam padají učitelé únavou jak hrušky. Ty dva dny do konce roku rozhodně vzdělávání nerozhodí. A kdyby to mělo pomoct tak, že v lednu přijdou děti do běžnějšího provozu, tak by to bylo jedině dobře,“ dodala.

Nabídnou družinu

Také Anton Ivánek z rady Asociace a ředitel ZŠ a MŠ Milotice na Hodonínsku by raději nechal školy otevřené. „Jako pedagogovi mi každý den v letošním školním roce chybí. Každý den je pro děti přínosnější než doma. Ale pokud je situace taková, že by se školy měly zavřít dříve, tak to se nedá nic dělat,“ řekl Právu Ivánek.

Podle něj není vhodné, aby učitelé v posledních dnech doháněli známky. Pokud by ministerstvo prázdniny vyhlásilo, předpokládá, že by odlehčovací služby pro rodiče mohly fungovat nadále, např. družiny. S jídelnou je to však složitější. Pokud by byla vyhlášena distanční výuka, mohla by školní kuchyně vařit a vydávat obědy s sebou. Jestliže však budou prázdniny, bude kuchyň uzavřena.

Šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová také není z předčasného uzavření škol nadšená. „Je to komplikace, protože už jsme se ve čtvrtek dohodli, jak to bude u nás ve škole 21. a 22. prosince vypadat. Takže je to zase na poslední chvíli,“ řekla Právu.