Nebudete nám říkat, co máme dělat. Rakousko odmítlo uzavřít lyžařské areály

„Určitě si nenecháme diktovat jinou zemí, kdy máme něco otevřít,“ řekla v úterý rozhlasové stanici Bayerischer Rundfunk. „Nikdy bychom nenavrhovali, kdy se mají například v Německu zavřít školy nebo kadeřnictví,“ dodala.

V tuto chvíli je podle jejích slov Rakousko v „opravdu přísném lockdownu“. Plán vlády je postupné uvolňování tak, aby se země „opatrně krok za krokem nastartovala“, řekla Köstingerová. Zdůraznila, že zimní turistika by se neměla stát „obětním beránkem“ pro koronavirus.

Proti návrhu Itálie a Německa uzavřít kvůli obavám ze šíření koronavirové infekce lyžařská střediska minimálně do ledna se už dříve postavil rakouský kancléř Sebastian Kurz. Opatření v boji proti koronaviru jsou podle něj napříč EU různá, a to včetně omezení sportu. „Mohu vám k tomu říci jediné: Když si jde teď někdo sám zaběhat, je to podobně nebezpečné, jako když si jde sám zalyžovat," řekl Kurz. „Když někdo použije vlek, je to podobné, jako když použije hromadnou dopravu," dodal.

Návrhy na zavření lyžařských středisek kritizují také švýcarská média. Curyšský nedělník Sonntagszeitung napsal, že bavorské Alpy nepatří k nejoblíbenějším destinacím lyžařů. Ztráty, které by zákazem lyžování utrpěl německý cestovní ruch, by tak podle něj byly zvládnutelné. Mnohem silnější dopad by však zavření areálů mělo na Rakousko a Švýcarsko.

„Když politici vědí, že nevědí, co mají dělat, předstírají, že jednají, aniž by cokoli dělali. Ukazují na ostatní, aby odvedli pozornost, trápí malé, aby ušetřili ty velké,“ píše list. „Zastavila by teď ta stejná Merkelová německý autoprůmysl? Ale jistě že ne,“ vyvozuje.