Ministerstvo předám klidně zítra, tvrdí Vojtěch

Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v nedělním diskusním pořadu České televize uvedl, že křeslo ministra předá klidně zítra. Poslanec TOP 09 Vlastimil Válek zase řekl, že pokud by mu v nově vznikající vládě bylo křeslo nabídnuto, přijal by to. Ve funkci by ale raději viděl ženu.