Kuba: Očkování odlehčí nemocnicím

Pane hejtmane, v pátek jste se veřejně obrátil na premiéra Andreje Babiše (ANO), že už nemáte čím očkovat. Našly se další vakcíny?

Ano, dohodli jsme se s panem premiérem a tenhle týden bychom měli mít dalších 5800 vakcín a podle jasného harmonogramu je vyočkujeme. Nejdříve zdravotníky v jihočeských nemocnicích a následně seniory a personál v domovech pro seniory.

Jestli má registr fungovat rychle a pružně, budeme se muset spoléhat na to, že lidé nelžou

Abychom však naočkovali celou tuhle skupinu, nebude nám tahle dávka ještě stačit.

Dále potřebujeme očkovat záchranáře, praktické lékaře a další lidi, které budeme povolávat, aby nám pomohli v těch vysokoprůtokových centrech, která chceme budovat kvůli očkování veřejnosti.

Jak hodnotíte premiérovu dosavadní práci v tomto směru?

Předně si nejsem jistý, že tohle má dělat premiér. Rozumím mu, že chce mít přehled, ale někdy mu podle mě uniká realita, jak to poté v kraji probíhá. Například během debaty o rezervačním systému sice kladl poměrně racionální dotazy, ale když jsme se následně bavili o tom, jak se vakcíny spotřebovávají, bylo vidět, že s tím nemá praktickou zkušenost. Ale rozhodně je tam snaha.

Nechci to stavět jako souboj opozice a koalice, všichni se musíme snažit maximálně spolupracovat. Možná bych nějaké věci dělal jinak, ale to je věc názoru.

On sám by vám možná oponoval s tím, že ČR nemá nikoho, kdo to zvládne řídit lépe než on…

Říká to, a pokud si to takto vyhodnocuje, je to zkrátka tak. Je zvoleným premiérem a za vakcinaci nese zodpovědnost vláda, kterou vede. Takže musí udělat maximum pro to, aby to fungovalo.

Ohradil jste se kvůli jeho výroku o tom, že vám v noci píše s tím, že hejtman není podřízeným předsedy vlády a řídit vás nebude. Šlo pouze o reakci na dané vystoupení v televizi, nebo jste měl na mysli nějakou konkrétní situaci?

Ano, šlo hlavně o reakci na to vystoupení. Na poznámku redaktorky o tom, že řídí stát jako firmu, totiž předkládal jako důkaz, že volá ředitelům nemocnic nebo mně ve večerních hodinách. V kontextu toho jsem ho chtěl zkrátka upozornit, že Česká republika má trochu jiné uspořádání státní správy a samospráv a hejtmani nejsou ukázka, že řídí stát jako firmu. Jsem připravený s ním komunikovat a opravdu si voláme velmi často, ale chtěl jsem mu dát najevo, že tohle nebyl úplně ideální příklad.

Pojďme k registračnímu systému. Zdůrazňoval jste, že musí řadit uchazeče podle kritérií jako věk nebo zdravotní stav a jejich diagnóza. Neobáváte se toho, že lidé budou podvádět?

Jestli má registr fungovat rychle a pružně, budeme se muset spoléhat na to, že lidé nelžou a případně se na to po krátkém vyšetření přijde. Ale pokud si budeme hrát na to, že jsme národ, který stále podvádí, těžko se můžeme srovnávat s Izraelem.

Ten je zvyklý být v permanentním boji už řadu desetiletí a v takovém režimu naočkujete lidi úplně jinak, protože zvládají organizaci a drží pohromadě, jelikož chápou, že je to jejich národní povinnost. Ale jestli se tu budeme předbíhat a ignorovat, že očkování někdo třeba prioritně potřebuje, je to osobní odpovědnost každého z nás.

Zároveň jste usiloval o to, abyste si mohli jako hejtmani evidenci vyzkoušet, což vám bylo přislíbeno. Zdařilo se to?

V pondělí jsme dostali první přístupy. Ale zároveň je třeba si uvědomit, že systém může být 1. února (oznámené datum spuštění pro širší veřejnost – pozn. red.) vystaven tomu, že se rychle přihlásí milion nebo dva miliony lidí, kteří budou chtít dostat nějaký termín. Bylo mi řečeno, že to bude fungovat. Akorát když předkládám své připomínky, všichni mi na to kývají, ale v reálu jsem to ještě neviděl.

Máte obavy, že by systém mohl během prvních dní nebo dokonce hodin zkolabovat?

Už jsem viděl dost vládních akcí, které se ne úplně povedly. Takže abych tu sršel stoprocentní jistotou, že to bude fungovat, to určitě ne. V téhle chvíli jsme to jako hejtmani ještě neviděli a testováno ze strany krajů to nebylo. Na druhou stranu nechci práci těch lidí shazovat. Ale pokud to bude nefunkční, vnese to samozřejmě větší nejistotu do celého procesu řízení krize.

Vy jste pro očkování představil vlastní krajskou strategii. Platí, že v rámci ní v úterý zahájíte stavbu vakcinačního centra v areálu českobudějovického výstaviště?

Ano, jdeme na to a doufám, že bude do konce týdne hotovo. Následující týden si pak chceme vyzkoušet první průchody. Stejně, jako když se ve firmě spouští nějaká linka, potřebujeme zjistit, kolik času kde lidé stráví, abychom se naučili co nejrychlejší průtok a zoptimalizovali si celý proces.

Zástupce Izraele požádala vláda prostřednictvím šéfa České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka i prezidenta Miloše Zemana o rady. Čím bychom se měli především inspirovat?

Nemyslím si, že je potřeba se někde vědecky vzdělávat, ale uvědomit si, že určitý počet lidí v rizikové skupině musí kvůli dvěma dávkám projít dvakrát nějakým místem v nějakém čase. A když vám tím místem projde sto lidí denně, bude to trvat dva roky, když dvě stě, tak rok. Když takto ochráníte šedesátníky a starší, už se vám nikdy nepřeplní nemocnice. Společnost se přitom opakovaně uzavírá právě kvůli tomu.

Od začátku roku je o vás hodně slyšet. Mluví se dokonce o tom, že zastiňujete současného předsedu ODS Petra Fialu. Vnímáte to?

Musím na tohle odpovídat? Odpověděl jsem vám na všechno. Netrapte mě, prosím.

Zeptám se tedy ještě jinak. Dovedete si představit, že byste ho nahradil v případě, že by koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL nevyhrála příští volby?

V tuhle chvíli je pro mě naprostou prioritou kraj. Opravdu nechci kandidovat do Poslanecké sněmovny. Nemám rád politiky, kteří berou funkce jako přechodné nebo jich mají šest nebo osm. Nepotřebuji politiku k tomu, abych se uživil.