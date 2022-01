Klidné léto a dramatický podzim, to nejde, pléduje německý ministr za povinné očkování

Německo zjednodušilo karanténu, trojnásobně očkovaní do ní nemusí

Německo zjednodušilo karanténu, trojnásobně očkovaní do ní nemusí Koronavirus

„Nemůžeme se zase dostat do situace, kdy je jedno léto zdánlivě dobré, ale na podzim nás překvapí nové varianty, aniž by byla očkována většina populace,“ poznamenal. „Protože pak by všechno začalo znovu,“ varoval.