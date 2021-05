K očkování se mohou hlásit už i lidé od 30 let

Od půlnoci z úterý na středu se mohou hlásit k očkování nově i lidé od 30 let. Celkově jde tak již o sedm milionů lidí, kteří mají přístup k registraci. Od 1. června by se pak již mohli začít hlásit lidé nad 16 let, tedy všichni, pro které jsou vakcíny v současné době schválené.