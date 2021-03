Jde to a rychle. Portugalsko z nejhoršího na špici za necelé dva měsíce

Ačkoli portugalská vláda premiéra Costy prodloužila do konce března nouzový stav, má už plán, jak bude postupovat rozvolňování. Další část školáků se vrátí do lavic 5. dubna, otevřou se také muzea, galerie či některá vnitřní sportoviště včetně posiloven. O dva týdny později by měly být otevřeny všechny střední a vysoké školy a s určitými omezeními i restaurace či kavárny.