Epidemie zřejmě zpomaluje. Jistotou je ale jen úplný lockdown, tvrdí imunolog Hořejší

„V posledních čtyřech nebo pěti dnech se to zarazilo. Já bych to asi viděl tak, že ta epidemie začíná trochu zpomalovat. To by bylo dobré znamení,“ sdělil Novinkám imunolog Hořejší.

Potvrdí to podle něho ale až data z konce tohoto týdne. „Mohl by to být totiž jen nějaký náhodný výkyv. Může to být jen náhoda,“ upozornil.

Nepřímo tak souhlasil s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), který ve středu pro iRozhlas.cz uvedl, že nový přírůstek 15 tisíc není úplně špatná zpráva, jakkoliv to je rekord.

Za pátek se pak do večera nakazilo zatím 6770 lidí. To je o 1300 méně než minulý pátek do stejné doby. Zmenšilo se také reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden člověk s koronavirem. To je nyní na hodnotě 1,1.

Lockdown je jistota

Podle Hořejšího to tak zřejmě vypadá, že by vládní opatření proti covidu mohla začít zabírat. „Před měsícem začala první opatření a ta už by se nyní měla projevovat. Kromě těch nejčerstvějších by tak mohly být efekty vidět. Možná jsme na dobré cestě,“ dodal pro Novinky.

Jediným receptem na zlepšení aktuální situace je ale podle něj úplný lockdown. „Jistější by bylo, kdyby se přitvrdilo a byl kompletní lockdown. Tedy, kdy by lidé nechodili do práce například tak, jako to udělali v Izraeli. Tehdy by bylo jisté, že se to projeví,“ uvedl.