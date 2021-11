Do února může v Evropě zemřít dalších 500 tisíc nakažených, varuje WHO

Tempo šíření koronaviru v Evropě je velmi znepokojující a mohlo by do února vést k dalšímu půl milionu úmrtí spojených s nemocí covid-19. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO), podle níž se musí evropské země více snažit, aby dalším přenosům viru zabránily.