Do bunkru. Izraelská vláda cvičila únik před covidem

Manévry nazvané Omega podle neexistující varianty viru SARS-CoV-2 mají podle premiéra zajistit, aby byl Izrael připraven na „jakýkoli scénář“, informoval list The Jerusalem Post.

Komplex známý jako Národní řídící centrum, kde se „preventivní“ akce odehrála, se nachází v jeruzalémských kopcích a měl by odolat i jadernému výbuchu. V březnu 2020 jej tehdejší vláda použila při koordinaci počáteční reakce na šíření nového koronaviru.

Izrael má naději na kolektivní imunitu. Může za to třetí dávka

Izrael má naději na kolektivní imunitu. Může za to třetí dávka Koronavirus

Tentokrát v něm byli civilní i vojenští představitelé „hromadně testováni, přijímáni do nemocnic“. „Nacvičovali i postup při vyhlášeném zákazu vycházení,“ sdělila Bennettova kancelář s tím, že poznatky z cvičení hodlá židovský stát sdílet i se zahraničními partnery.

Izraelští zdravotničtí odborníci mezitím schválili očkování dětí ve věku od pěti do 11 let proti covidu-19. Izrael tak následuje USA, kde očkování této věkové skupiny schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Povolena je k očkování vakcína firem Pfizer a BioNTech. Do Izraele mají první dávky určené dětem dorazit příští týden. Odborníci očekávají, že komunita ultraortodoxních židů se k očkování postaví „přinejmenším váhavě, ne-li odmítavě“.