Další „covid“ přijde za 59 let, lidstvo bude vyhlazeno za 12 tisíciletí, vypočítali vědci

Pandemie nejsou tak statisticky vzácné, jak se lidstvo dosud domnívalo. Vyskytovat se budou ve světě častěji a ta další, která bude podobného rozsahu jako u nemoci covid-19, potká lidstvo za 59 let. Infekce, která by vyhladila lidstvo, se podle vědců dostaví nejdříve za 12 tisíc let. S analýzou přišel v USA tým expertů vedený vědci z univerzity v italské Padově.