Covidu v Polsku umetá cestu církev. V kostelech se nakazit nemůžete, tvrdí někteří kněží

Rekordních 64 tisíc lidí, kteří podle matrik zemřeli během uplynulého měsíce, Polsko nepamatuje dobrých sto let. Příčin tohoto kritického stavu je víc a bez podílu není ani katolická církev. Značná část z 25tisícového počtu duchovních totiž nejenže nerespektuje přísná nařízení hygieniků, ale vyzývá zároveň věřící, aby tak nečinili ani oni.

Pandemie koronaviru v Polsku od samého počátku ukazuje, že „když víra v Boha není spojená se zdravým rozumem, často to vede k hlásání neuvěřitelně škodlivých teorií“, napsal portál onet.pl. „Pandemie v Polsku není, jde jen o nehorázný výmysl médií,“ opakuje například kněz Roman Kneblowski z Bydhošti.

Daniel Galus, duchovní z Čenstochové, zase žádal věřící, aby v kostele ani nikde jinde nenosili roušky, neboť to „ohrožuje jejich zdraví a životy. My se budeme modlit, jak to chce Bůh. A ten chce, abychom tak činili svobodně, bez roušek,“ hlásal.