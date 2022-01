Covid-19 se stane endemickým, nebo zcela zmizí, předpovídá izraelský odborník

Podle něj by měla vláda vyčkat na aktualizovanou verzi vakcíny od Pfizeru, která je upravena speciálně pro variantu omikron, a tudíž bude výrazně efektivnější.

„Nejsem si jist, že existují důkazy, že by čtvrtá dávka vakcíny snížila míru hospitalizací. Zřejmě to omezí šíření viru v populaci, což je důležité, ale nejsem si jist, že je nutné teď naočkovat čtvrtou dávkou celou populaci,“ myslí si primář.

Jeho vlastní zkušenosti potvrzují zatím předběžná data ze světa, a to že omikron způsobuje poněkud mírnější průběh než předchozí varianty. „Všichni doufáme, že to bude znamenat konec pandemie, ale nemůžeme na to spoléhat. Musíme být připraveni i na jiné scénáře, například na velký počet hospitalizací,” říká.