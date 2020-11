Budeme kašlat do mobilu? Američtí vědci umějí podle zvuku určit, zda máme covid

Na základě algoritmu by tak mohla vzniknout aplikace, schválit by ji však museli regulátoři. „Předpokládali jsme, že osoby s covid-19, zejména ty jinak asymptomatické, lze přesně rozlišit i pouze díky záznamu cíleného zakašlání před mobilním telefonem pomocí umělé inteligence,” stojí ve studii publikované v odborném časopise IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.