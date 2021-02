Babiš k nasazení ivermektinu: Studie jsou důležité, ale nemáme čas

Názory českých lékařských kapacit na ivermektin jsou různé. Někteří mu nedůvěřují, jiní čekají až na výsledky velkých srovnávacích studií. Co si o tom myslíte vy?

Vyžádal jsem si v neděli stanovisko od ředitelky SÚKL Ireny Storové, která tvrdí, že ivermektin podle některých lékařů neprokázal žádné přínosy, nebo prý došlo ke zhoršení nemoci a tak dále. Říká, že ta hlášení vykazovala neúplné informace a Slováci to povolili bez odborných podkladů.

Když budeme čekat na studii SÚKL, což je samozřejmě nejlepší, tak to bude trvat dlouho

Máte informace o tom, jak se na Slovensku lék osvědčil?

Kontaktoval jsem primářku z bratislavského Národního onkologického ústavu Andreu Letanovskou, která mi říkala, jak to řeší oni a kolik dávají dávek. Ivermektin podali už celkem 30 pacientům a podle nich to zabírá. Mluvil jsem i s některými lidmi z českých nemocnic. Ti se k tomu ale staví rezervovaně a tvrdí, že k použití pro léčbu covid-19 nejsou dostatečné klinické studie a že to tedy není možné.

V nedělním pořadu jste řekl, že o přípravek nemají čeští lékaři zatím zájem. V Česku podle vás není nikdo, kdo by byl ochotný při splnění všech bezpečnostních a etických podmínek lék vyzkoušet?

O víkendu jsem zjistil, že pan doktor Michal Rezek z I. interní kardioangiologické kliniky FN u Svaté Anny v Brně tento lék používá a nechal si ho dovézt už v listopadu. Samozřejmě jde o mimořádný dovoz, který SÚKL ohlásil. Tuto látku podal třiceti lidem a říká, že to funguje a snášejí to dobře. Pokud je to tak, je to dobrá zpráva a možná by to mohly zkusit i jiné nemocnice.

Britská vláda podpořila výzkum Oxfordské univerzity, který by měl efekt některých léků, včetně ivermektinu, přezkoumat v rozsáhlejší klinické studii. Nebylo by něco takového možné také v České republice?

Rozumím, že jsou potřeba klinické studie, ale my nemáme čas. Jsme ve válce s virem, který je neviditelný a který na nás útočí. Pokud to lékařka na Slovensku a náš primář v Brně řeší, tak proč to nezkusit? Primář mi psal, že podle něj to „zázračný lék“ není, ale analýza naznačuje pozitivní efekt, což v dnešní době nemá mnoho léků.

Mám obavu, že když budeme čekat na studii SÚKL, což je samozřejmě nejlepší, tak to bude trvat dlouho. Asi 1450 tablet už nakoupilo i Maďarsko, taky s tím léčili nějaké pacienty. Jako laik si říkám, pojďme to zkusit.

Neuvažujete o tom, že by Česko nakoupilo do zásob několik tisíc kusů podobně jako Slovensko a s jeho poskytnutím lékařům by se počkalo na konečné stanovisko SÚKL? Přitom ve srovnání s například protilátkovými koktejly od Eli Lilly nebo Regeneronu je řádově levnější.

To určitě můžeme. Už jsme nakoupili REGN-COV2 pro dvě velké nemocnice, které to budou distribuovat. Dodávku bamlanivimabu by měla dostat Thomayerova nemocnice. Musím prověřit, jak by to šlo s ivermektinem.

Jednáte o nákupu i dalších léků, které by mohly s léčbou nebo prevencí proti covidu pomoci?

My jsme tu měli postupně isoprinosin, u toho se řeklo, že nefunguje, pak remdesivir. Podle primáře z Brna by mohl být ivermektin lepší než remdesivir. Já jsem bojoval za bambalnivimab od Eli Lilly, ten by mělo přijít konečně tento týden. Je to něco podobného.