Americký zdravotní institut přiznal financování riskantních výzkumů ve Wu-chanu

Dokládá to výzkumy a analýzami , které sněmovnímu výboru společně se zprávou odeslal.

„Je to jen další kapitola smutného příběhu o nedostatečném dohledu, ignorování rizik a necitlivosti vůči důležitosti transparentnosti. Je obtížné pochopit, proč NIH a EcoHealth dosud nevysvětlily několik nesrovnalostí při informování o tomto grantu,“ řekl sanfordský mikrobiolog David Relman.

Závěrečnou zprávu mohla totiž NIH sepsat až poté, co EcoHealth doručila výsledky výzkumu v srpnu letošního roku, ačkoli tak měla učinit přibližně o dva roky dříve.

„Víme, že EcoHealth porušila podmínky svého grantu. NIH to přiznala, na druhou stranu ale bere na vědomí slova porušovatele o tom, že EcoHealth je plně zodpovědná za svůj výzkum a nemá s touto pandemií nic společného. Tyto dokumenty jsou jen prvním krokem k obnovení důvěry veřejnosti v NIH. Ohledně jakéhokoli výzkumu v Číně by měla být plně transparentní. Dluží to všem Američanům,“ stojí ve vyjádření republikánů zasedajících v komisi pro energetiku a obchod.