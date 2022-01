Zvýhodněná hypotéka na byty Central Group s garancí vrácení peněz

Inflace na začátku roku vystoupala na úroveň téměř 7 %. To je nejvíce za posledních 14 let. A očekává se, že její růst může pokračovat až k 10 %. Česká národní banka (ČNB) na nezdravý vývoj ekonomiky reaguje zvyšováním úrokových sazeb. Ačkoli sazby ČNB mají na hypoteční úroky pouze nepřímý vliv, ve zdražování hypoték se už nyní výrazně projevují. Úroková sazba u půjček na bydlení se letos podle analytiků může pohybovat kolem 5 %. Podle některých odhadů by ale mohla atakovat až 6 %.

Kvůli nepříznivému vývoji ekonomiky a růstu úrokových sazeb může mít řada lidí obavy, zda bude schopna hypotéky splácet. Central Group, který v současnosti nabízí kolem 600 nových bytů po celé Praze, proto pro své klienty přichází se speciální nabídkou Zvýhodněné hypotéky s garancí vrácení peněz.

„Vnímáme obavy lidí z toho, zda budou schopni případnou hypotéku ufinancovat. Z toho důvodu přicházíme s novinkou, kdy klientům garantujeme vrácení jejich peněz, pokud by se dostali do problémů se splácením. V takovém případě od nich byt koupíme zpět a vrátíme jim vše, co nám zaplatili. Klienti tak mají jistotu, že o své vložené prostředky nepřijdou a nemusí mít z neschopnosti splácet obavy,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský. Garance zpětného odkupu a vrácení všech peněz platí po dobu 5 let od dokončení a týká se všech bytů ve všech lokalitách v nabídce firmy.

Koupě bytu je nejlepší ochranou před inflací

„Kvalitě našich bytů i celkové stabilitě trhu velmi věříme. Proto si podobnou garanci můžeme dovolit. V minulosti vždy platilo, že v době ekonomických turbulencí byla nemovitost tou nejbezpečnější investicí. Její hodnota v čase průběžně roste a nevidíme důvod, proč by tomu mělo být do budoucna jinak,“ hodnotí Kunovský s tím, že v letošním roce očekává růst cen nových bytů o dalších 5 až 10 %. To je určité zmírnění cenového růstu, který loni dosahoval kolem 20 %.

Investice do koupě nového bytu budou tak i nadále jedním z nejlepších a nejbezpečnějších prostředků, jak ochránit našetřené peníze před znehodnocením inflací. Na spořicích účtech se totiž úroky pohybují maximálně kolem 3 %, tedy výrazně pod úrovní inflace.

Při koupi bytu je naproti tomu možné počítat nejen s předpokládaným nárůstem ceny v čase, ale k tomu i s výnosy z pronájmu. Navíc byt v Praze je kdykoliv dobře prodejný a žádná převodní daň se už nyní neplatí.

Dostupné hypotéky již jen do konce března

I když úrokové sazby hypoték stoupají už několik měsíců v řadě, stále se jedná o výhodný způsob financování, jelikož se drží pod úrovní inflace. Do konce března všem kupujícím také stačí zaplatit jen 10 % ceny nemovitosti, zbytek půjčí banka. Od 1. dubna ale začnou platit nová nařízení ČNB, která podmínky pro poskytování hypoték zpřísní. Na nový byt již bude třeba mít naspořeno minimálně 20 % jeho hodnoty. Navíc si bude možné vzít úvěr pouze do výše 8,5násobku čistého ročního příjmu a celková splátka všech úvěrů nebude smět překročit 45 % čistého měsíčního příjmu člověka. Výjimky platí jen pro lidi do 36 let.

„Nová nařízení ČNB řadě lidí ztíží cestu k vlastnímu bydlení, protože při žádosti o úvěr budou muset splňovat striktnější podmínky. Například co se týká vyššího podílu vlastních peněz, zatímco nyní lidem na pořízení bytu v hodnotě 5 milionů stačí našetřit 500 tisíc z vlastních zdrojů, od dubna budou muset mít minimálně 1 milion,“ dodává Kunovský.





Od dubna už mnoho současných žadatelů podle nových pravidel na hypotéku nedosáhne. Kvůli vysokému převisu poptávky nad nabídkou a prudce rostoucím nákladům u realizace staveb je třeba počítat i s dalším růstem cen nových bytů. Kdo uvažuje o koupi bytu na úvěr, rozhodně by si měl pospíšit a sjednat si hypotéku ještě se stávajícími výhodnějšími podmínkami.

Přehled změn u hypoték od 1. dubna 2022:

Ukazatel LTV (Loan to Value) představuje procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. V současné době je možné si půjčit až 90 % hodnoty nemovitosti, od dubna 2022 to půjde jen do výše 80 % (u lidí ve věku do 36 let, kteří si pořizují vlastní bydlení, zůstává 90 %). V praxi to tedy znamená, že budete potřebovat vyšší částku vlastních úspor.

Příklad: V současné době Vám na pořízení bytu v hodnotě 5 000 000 Kč stačí 500 000 Kč vlastních zdrojů, od dubna 2022 budete potřebovat minimálně 1 000 000 Kč

Ukazatel DTI (Debt to Income) je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. V současné době žádné takové omezení platné není, od dubna 2022 ČNB nastavila tento ukazatel na 8,5 (u žadatelů do 36 let na 9,5). Od dubna si tak budete moci vzít hypotéku jen do výše 8,5 (9,5) násobku čistého ročního příjmu.

Příklad: Průměrná mzda v Praze je dle Českého statistického úřadu 45 395 Kč / měsíc (čistá mzda 36 161 Kč / měsíc). Obyvatel Prahy s průměrným příjmem si tedy bude moci vzít hypotéku maximálně ve výši 3 688 422 Kč

Ukazatel DSTI (Debt Service to Income) je procentním vyjádřením podílu měsíčních průměrných výdajů žadatele o úvěr vyplývajících z jeho celkového zadlužení (tzv. dluhová služba) na jeho měsíčním čistém příjmu. ČNB stanovila od dubna 2022 tento ukazatel na 45 % (50 % pro žadatele do 36 let). Celková splátka všech úvěrů tak bude moci dosahovat maximálně 45 % (50 %) čistého měsíčního příjmu.

Příklad: Při průměrné čisté měsíční mzdě 36 161 Kč / měsíc bude možné na veškeré splátky měsíčních úvěrů vynaložit maximálně 16 272 Kč. Při současné úrokové sazbě Zvýhodněnou Hypotéku CENTRAL GROUP ve výši 4,29 % p. a. to znamená hypotéku maximálně ve výši 3 200 000 Kč.

Kromě výše uvedených ukazatelů se ale budou vlivem opatření ČNB zvyšovat i úrokové sazby. V případě nárůstu až na zmiňovaných 6 % p. a. by byl na hypotéku ve výši 3 200 000 Kč potřeba čistý příjem 44 000 Kč, tedy o téměř 8 tisíc více.

Vyřízení hypotéky u Central Group zdarma a na jednom místě

Central Group nabízí svým zákazníkům nejširší možnosti financování na českém trhu nového bydlení. A jako jediný rezidenční stavitel umožňuje klientům užívání dokončených bytů už před úhradou celé kupní ceny. Při koupi bytu stačí zaplatit jen 10 % z ceny a zbytek pak uhradit až do roka od dokončení a nastěhování nebo využít zvýhodněnou hypotéku.

Navíc po podpisu smlouvy nehrozí, že by se sjednaná cena za byt změnila. „Na rozdíl od některých jiných developerů svým klientům zaručujeme, že cena bytu je po uzavření smlouvy vždy finální, a to i v době výrazně rostoucích cen materiálů, stavebních prací a energií. Zvyšující se náklady v průběhu realizace projektu na zákazníky nepřenášíme a nevyužíváme ani žádné inflační doložky, které by zákazníkům cenu bytu dodatečně navyšovaly,“ doplnil Kunovský.