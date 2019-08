ZONER software je jedničkou v zabezpečení .cz domén DNSSECem

Systém DNS funguje jako překladač jmenných názvů webových adres na číselné IP adresy. To znamená, že uživatel zadává do webového prohlížeče konkrétní adresu webu, která je obratem na pozadí překládána DNS serverem na číselnou hodnotu. Pokud není DNS server zabezpečen, je právě tento překlad potenciálním bezpečnostním rizikem. Útočník napadne DNS server, se snahou vrátit uživateli podvrženou IP adresu, aniž by uživatel poznal, že byl oklamán. Aby byli návštěvníci, ale i držitelé .cz domén ochráněni před těmito podvrhy, zavedlo sdružení CZ.NIC, které je správcem registru domény .cz, bezpečnostní technologii zvanou DNSSEC. Technologie DNSSEC rozšiřuje systém DNS o digitální podpis pro každou doménu, tím tento překlad chrání před přesměrováním na falešnou adresu a zvyšuje tak bezpečnost doménových jmen.

Akreditovaný registrátor ZONER software nejenže DNSSEC podporuje, ale rovněž dbá na to, aby všechny jeho domény byly 100% podepsané. Pokud si objednáte či převedete vaši .cz doménu pod CZECHIA.CZ, máte záruku, že bude vždy provozována se zabezpečením DNSSEC. Proč tento registrátor striktně trvá na tom, aby byly všechny jeho domény podepsané, na to odpovídá Milan Behro takto „Je to silný signál našim i budoucím zákazníkům, že jsou jejich domény v rukou profesionálů hledících na jejich bezpečnost. V oblasti internetové bezpečnosti jsme lídry, proto právě my sami musíme našim zákazníkům stanovat bezpečností hranice. DNSSEC nesmí být otázka volby, je to dnes nutnost.“