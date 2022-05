Znáte své Šťastné datum? Vsaďte si na dny, které nosí štěstí podle horoskopu

Pokud aspoň občas sledujete horoskopy, tak víte, že by se letošek měl vydařit. Po delším útlumu se blýská na lepší časy. Nadcházející letní měsíce nepřinesou jen horké dny, ale i štístko do mnoha domácností. A to především tam, kde bydlí Blíženci. V sobotu 21. května vstoupilo ve 3 hodiny a 22 minut Slunce do jejich znamení a otevřela se tak stavidla k pozitivní náladě. O tomhle větrném znamení se totiž říká, že je z celého zvěrokruhu nejoptimističtěji naladěné, nejspokojenější a nejšťastnější. Byla by chyba téhle atmosféry nevyužít.