Zloděj nad zabezpečením pomocí rádiové technologie nezvítězí

Ryze česká společnost působící na trhu již 28 let Vám dokáže zajistit klidné spaní. SHERLOG Technology a.s. je dnes špičkou v zabezpečení vozu a jako jediná využívá k vyhledávání rádiovou síť. Společnost se od počátku soustředí na zabezpečení vozidel, vyvíjí a stále zdokonaluje svůj nezarušitelný rádiový systém. Díky vlastní rádiové síti dokáže SHERLOG velice rychle lokalizovat polohu vozidla.

V současnosti nejčastěji lidé využívají monitorovací jednotku GPS/GSM nebo systém zabezpečení na principu rádiové frekvence. Zákazník často nezná rozdíl mezi těmito typy zabezpečení. Ovšem ten je velký. Zabezpečení na principu GPS/GSM je velmi jednoduché zarušit běžně dostupnou rušičkou. Naopak rušičky nemají vliv na technologii postavenou na principu rádiové frekvence. A vyřadit tento systém z provozu je takřka nemožné. Už pouhý pokus rušení je zaznamenán a dává informaci Operačnímu centru SHERLOG Technology. V případě krádeže vozidla přijde oznámení o neoprávněném pohybu na NONSTOP Operační centrum, které kontaktuje majitele. I v případě, že je majitel nedostupný, začne vyhledávací akce. Vyjíždí vyhledávací vozy, pokud je to nutné vzlétá letadlo. Zásah se vždy provádí ve spolupráci s Policií ČR. Dohledání a vrácení vozu probíhá v průměru do 2 hodin. Důležitým prvkem je přidělená rádiová frekvence od Českého telekomunikačního úřadu.

Máte vůz a bojíte se o něj? Panika však není na místě. SHERLOG umí zařídit, abyste o něj nepřišli. Na rádiové technologii si zloději vždy vylámou zuby. Můžou s autem odjet, ale daleko nedojedou. Můžou ho ukrýt do garáže, ale ani to nám nevadí. Unikátní rádiová síť spolehlivě obstojí i jakémukoliv počtu rušiček. SHERLOG Technology kazí zlodějům práci a to nás baví!