Životní štěstí? Šedesátník vyhrál v loterii už podruhé, Sportka mu tentokrát nadělila 1,5 milionu

Když starší muž vyrazil těsně před Vánoci na poštu, zlákal ho tiket do Sportky. V sázení přitom rozhodně není žádný nováček. Poprvé si vsadil už před čtyřiceti lety a pro novou sázenku si od té doby chodí zhruba dvakrát do měsíce. Jedna z nich mu před nedávnem nadělila pěkný dárek. Výhru v hodnotě 1 524 543 Kč. Přečtěte si také: Budu si pořádně užívat důchod, říká muž, který je díky losu Zlato a diamanty bohatší o 15 milionů „Sportka mi udělala velkou radost už dvakrát. Poprvé to bylo před lety, kdy jsem vyhrál 138 266 korun. A teď mi pořádně zpříjemnila ty poslední zvláštní dny,“ usmíval se muž během vyprávění v sídle Sazky.

Na otázku, zda si ještě někdy vsadí, bez váhání přikývl. „Určitě. Sázím už moc dlouho na to, abych jen tak přestal. Vždycky se těším, až si tiket koupím a zkontroluju. Sázení je takový můj osobní rituál a koníček,“ vysvětlil výherce. Když si svůj tiket kontroloval tentokrát, málem mu vypadly oči z důlků. A je asi dost pochopitelné, že byl tak překvapený, že svému štěstí nemohl nejdřív uvěřit. Až poté, co si čísla několikrát zkontroloval, ho zaplavila nervozita. Tehdy se prý obával především toho, že tiket ztratí.

Přestože mu výhra udělala obrovskou radost, velké změny ve svém životě neplánuje. Muž spokojeně žije se svou dlouholetou partnerkou a společně se snaží vychutnávat si život, jak nejlépe to jde, a to bez ohledu na peníze. Právě proto si je jistý, že zůstane stejný a výhra ho nijak nezmění.



„Jediná změna, co ve svém životě plánuju, je koupě auta. To už je opravdu třeba vyměnit,“ zasmál se. „Zůstanu věrný Škodovce. A až to bude možné, vyrazíme s partnerkou na nějaký pěkný výlet.“