Získat hypotéku může být problém. Pomoc nabízí nová značka RX Finance

Úrokové sazby hypoték klesají už několikátý měsíc po sobě. Důvodem je zejména to, že klesá počet lidí, kteří si mohou hypotéční úvěr vůbec dovolit. Za poslední dva roky se podmínky pro získání úvěru na pořízení nemovitosti značně zkomplikovaly. Vznikl nový zákon o spotřebitelském úvěru, od října 2018 Česká národní banka omezila maximální možnou výši hypotečního úvěru na 80 procent z ceny nemovitosti. Pro žadatele o hypotéku to znamená povinnost mít k dispozici 20 procent vlastních zdrojů na financování. Důraz se klade také na příjem domácnosti. To vše často vede k tomu, že zájemci o

bydlení přecení nebo naopak podcení svoje možnosti při výběru nemovitosti. Jenže právě tato podmínka způsobila, že velká část zájemců o hypotéku nemá šanci úvěr vůbec získat.

Nepřehledné podmínky

Klesá počet klientů bank a ty proto přichází s řadou zvýhodnění pro ty, kteří si o úvěr zažádají. Jenže právě zde nastává další úskalí. Kdo se o to někdy pokusil, ten tuší, jak složité je se v nabídce jednotlivých bankovních domů zorientovat, přičemž „nejlepší“ a „nejlevnější“ nabízí každý z nich. V takové situaci je pomoc od specialisty, pro kterého je perfektní přehled denním chlebem nedocenitelná. A když se navíc výběr nemovitosti a řešení financování může odehrát pod jednou střechou, není co víc řešit! Žádné běhání po bankách a úřadech a obcházení různorodých poradců. I to je jeden z důvodů, proč se realitní společnost RE/MAX rozhodla nabídnout ve svých kancelářích novou službu RX Finance. Klienti tak budou mít veškerý servis pod jednou střechou a nemusí se tak obávat, že by jim při hledání finančního zajištění nemovitost utekla. Navíc je vyřízení všech potřebných podkladů zcela bez poplatku.

Konference Hypotéka 2019 Foto: Vojtěch Pavelčík

Loňské odhady můžete zahodit

V RX Finance působí tým špičkových hypotéčních expertů, kteří mají s úvěry mnohaletou zkušenost a jsou schopni s bankami dojednat co nejvýhodnější podmínky. Spolu s klienty a na základě jejich požadavků či finančních možností připraví podklady a dokumenty, pomohou jim porovnat nabídky všech bank a vybrat to nejlepší financování. Klienti tak ušetří peníze i starosti. Navíc díky okamžitému on-line odhadu nemovitosti akceptovaným bankami zájemci okamžitě vědí, na jakou hypotéku mají možnost dosáhnout. Funguje to ale i opačně: dle příjmů, finančních možností klientů jim odborníci z RX Finance pomohou nalézt bydlení, které si mohou dovolit. Už se tak nestane to, co dříve zažívalo mnoho lidí: po mnoha měsících marného hledání se v nabídce konečně objeví zajímavá nemovitost, ale než se podaří vypořádat se se všemi úskalími spojenými s možnostmi financování, vysněný dům či byt je pryč. Současně odpadá i starost s vrácením rezervačního poplatku v případě, kdy klient nakonec na financování nedosáhne. S ohledem na současné podmínky pro získání hypotéky to platí dvojnásob. Makléři proto vždy doporučují zájemcům o nové bydlení, aby si nejdříve nezávazně ověřili, zda hypotéku vůbec mohou získat a za jakých podmínek. To, co platilo ještě před rokem, dnes vůbec nemusí být realita. A bez znalosti výše úvěru není možné hledat vhodnou nemovitost. Ověření možné výše hypotéky je otázkou chvíle, zkušení poradci totiž dokáží velmi rychle vypočítat rámec, ve kterém se klient může pohybovat. Na detaily bude dost času později.

Po zpřísnění podmínek pro získání hypotéky je financování mnohem náročnější.

Refinancováním můžete ušetřit nemalé částky

Pomoc expertů se hodí nejen při získávání, ale také v průběhu splácení hypotéčního úvěru. Součástí servisu Finance RX je také unikátní klientská aplikace Hypox, které klientům umožňuje sledovat vývoj ceny jejich nemovitostí, „průběh“ hypotéky a upozorní je na blížící se konec fixace. Právě to je ideální doba pro všechny, kteří by rádi ušetřili. Při současném nastavení hypoték se totiž často vyplatí starší úvěry refinancovat. Výsledné splátky mohou být výrazně nižší a klient může dost ušetřit. Důvodem je to, že klesá počet nových hypoték a banky se tak snaží získat nové klienty zajímavými akcemi a slevami. Do karet všem hrají i stále klesající sazby.