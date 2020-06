Zážitek na celý život. Pro Čechy je slovenská svatba jako z jiného světa

Pozor, půjde o fakt velkou akci. Bavíme se od stovky hostů výše, pokud budete slavit na východním Slovensku, výjimkou není účast celé vesnice. Budete sice muset tancovat s tetkami z osmého kolene, ale zase výhodou je celková štědrost vaší vzdálené euro přízně. Náklady vydané na celou legraci se často úplně vrátí v podobě obálek s nemalými obnosy.





Základy víry. Buďte připraveni na vše, tedy i církevní svatbu. Budete mít velké štěstí, když to uhrajete na zkrácenou verzi pod širým nebem, to tak ještě v Čechách. Na Slovensku se připravte na all inclusive – plný kostel se mší, tisíce lidí, křtění dětí... Začněte se učit správné klekání, ať vás v klíčový okamžik nebolí kolena.





Nastudujte si folklór. Na Slovensku existuje asi tisícovka svatebních tradic. Nastudujte si ty, které vaše nastávající preferuje, a pokuste se v nich orientovat, abyste nebyl za hloupého Honzu, který v klíčový okamžik nechápe, co se po něm chce. Většina obyčejů v sobě zahrnuje nějakou formu příjmu alkoholu, takže se v den svatby od rána doporučuje zvýšená konzumace tučných jídel. Po obědě budete možná muset formálně zaskočit za rodiči a „jakože“ poprosit o vydání dcerky do vašich rukou. Nebojte, je to předjednané, předávka se většinou povede. Pozor, o půlnoci na svatbě po vás možná budou chtít ještě tanec, nezřídka i v tradičním kroji. Tak se do té doby aspoň trochu kroťte, ať tu vzácnost po dědkovi neznečistíte. A pokuste se k tanci vyzvat opravdu vaši ženu, tady se roztomilé přehmaty nepromíjí.