Zájem o nové byty v krizi vzrostl. Central Group nyní zahajuje nový projekt Radlické výhledy

Nárůst zájmu o nové byty v době krize ekonomové ani developeři neočekávali. Ale lidé v nejisté době hledali bezpečnou investici pro své úspory. Navíc, kvůli omezení pohybu, byli v době koronaviru doma a hodně času trávili na internetu. A mohli tak srovnávat mezi různými nabídkami nových bytů. Developeři sice měli svá obchodní místa zavřená, ale fungovali online nebo po telefonu, takže jednání probíhala i v době krize. Smlouvy se pak uzavíraly korespondenčně nebo byly připravené k podpisu hned po otevření obchodních míst.

Koronavirus snížil hodnotu koruny již o desetinu

„V krizové době lidé hledají bezpečné uložení svých peněz. S obrovským zadlužováním státu kvůli koronaviru se oprávněně obávají o možné znehodnocení svých úspor kvůli oslabování koruny a předpokládané vyšší inflaci," vysvětluje vysoký zájem o nové byty šéf Central Group Dušan Kunovský.



Vláda ve snaze zmírnit dopady krize pumpuje do ekonomiky stovky miliard korun. Tím se zřejmě podaří odvrátit bezprostřední krachy firem z řady odvětví. Ale dlouhodobé důsledky pro stát budou obrovské, a to už teď vyvolává silný tlak na stabilitu české měny. Koruna oslabuje, což sice pomáhá českému exportu, ale zároveň to lidem znehodnocuje jejich úspory.

Od počátku koronavirové krize už koruna ztratila desetinu své hodnoty. Ještě v únoru se jedno euro prodávalo jen za 24,80 korun. V květnu se však kurz pohybuje už kolem 27,50 za euro.

Hypotéky jsou nyní levné a dostupné více lidem

„Kromě těch, kdo mají zájem v této době bezpečně uložit své volné finance, roste také zájem o nové byty u lidí, kteří si chtějí vzít hypotéku. Úvěry na bydlení jsou nyní velmi levné a v nabídkách hypotečních bank se pohybují s úrokem v rozmezí jen 2,2-2,5 procenta ročně," dodává Kunovský.



Navíc Česká národní banka v dubnu uvolnila limity úvěrových ukazatelů pro nové hypoteční úvěry. Banky tak nyní mohou všem zájemcům poskytovat 90procentní hypotéky a stačí mít tedy naspořeno jen 10 procent vlastních prostředků. A dalším zmírněním podmínek je to, že žadatel může nyní vynaložit na splátky dluhu až 50 procent svého čistého měsíčního příjmu.

Byty poskytnou nádherné výhledy do zeleně a na město. Domy mají posuvná dřevěná eurookna, moderní skleněná zábradlí na balkonech, lodžiích i terasách a jsou obloženy designovými dřevěnými deskami a kamenem. Foto: Central Group





Nově v prodeji luxusní byty Radlické výhledy

Zájem o nové byty v době koronavirové krize nečekaně vzrostl. Proto už v dubnu Central Group zařadil do prodeje projekt Libeňský park v Praze 8, kde se za pět týdnů prodala již polovina nabízených bytů. A kvůli velkému zájmu zařazuje svůj nový projekt Rezidence Radlické výhledy do prodeje již od 21. května. Přitom původně zde měly jít byty do prodeje až na podzim. V šesti architektonicky originálních a přitom energeticky úsporných viladomech vznikne celkem 110 luxusních bytů s dispozicemi 1+kk až 4+kk. Jejich ceny se pohybují již od 4,5 milionu korun. Ceny za metr čtvereční vnitřní podlahové plochy bytů pak začínají od 75 900 korun, a to včetně DPH.

TABULKA DISPOZIC A CEN, VČ. AKONTACÍ A SPLÁTEK

Uvedené příklady financování platí při využití Úvěrového financování zvýhodněnou Hypotékou Central Group při úhradě 10 % kupní ceny z vlastních zdrojů. Doba splatnosti úvěru je 30 let, úroková sazba 2,24 % p. a. Foto: Central Group