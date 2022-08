Wood Seeds investuje do jednoho z největších dřevozpracujících závodů v ČR

Díky významné míře automatizace bude dřevozpracovatelský závod Břasy patřit mezi nejmodernější provozy svého druhu v České republice. Zaměřit se má především na zpracování tvrdého dřeva jak z vlastní produkce firmy, tak od nasmlouvaných externích dodavatelů. Právě od nich už v letošním roce zpracuje první dřevo v objemu zhruba 100 milionů korun. Po plném uvedení do provozu bude závod v třísměnném provozu schopen zpracovat až 20 000 metrů krychlových dřeva ročně.

Při projektu Zpracovatelského závodu Břasy ale Wood Seeds neopomenuli ani ekologické aspekty. Celý provoz bude vybaven systémem komplexního zpracování výrobního odpadu. Ten má částečně sloužit jako surovina pro výrobu pelet, zbytek pak pro výrobu tepla, využitelného i při samotném sušení dřeva. To by mělo výrazně snížit energetickou náročnost celého provozu a tím významně přispět i k jeho lepší ekonomice. Ačkoliv se tak závod zařadí mezi nejmodernější svého druhu u nás, většina jeho produkce pro domácí trh určena není. Zamíří do Holandska a dalších států západní Evropy s nábytkářskou tradicí.